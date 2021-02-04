डीएलएड का पेपर हुआ वायरल: आठ सौ रुपये में बिका, राजकीय इंटर कॉलेज एटा में मची खलबली

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डीएलएड पेपर लीक: अंग्रेजी के प्रश्नों के हल लिखे युवती
- फोटो : अमर उजाला
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अमर उजाला की टीम के पहुंचने पर भागे नकल करने वाले छात्र
- फोटो : अमर उजाला
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डीएलएड पेपर के दौरान छात्राओं की जांच करती शिक्षिका
- फोटो : अमर उजाला
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पेपर के दौरान जांच करते प्रधानाचार्य
- फोटो : अमर उजाला
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परीक्षा से पहले सवालों के जवाब लिखते छात्र
- फोटो : अमर उजाला