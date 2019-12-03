एक चुनाव ऐसा भी: यहां ग्राम पंचायत की तर्ज पर नन्हें मतदाताओं वोट डालकर चुनी बाल पंचायत

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बाल ग्राम पंचायत चुनाव की तस्वीरें
- फोटो : अमर उजाला
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मतदान के लिए लगी बच्चों की लाइन
- फोटो : अमर उजाला
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बाल पंचायत चुनाव के प्रत्याशी
- फोटो : अमर उजाला
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बाल ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान सोमेश
- फोटो : अमर उजाला
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नन्हें मतदाताओं को बैलेट पेपर देतीं मतदान कर्मी
- फोटो : अमर उजाला
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वोट डालती नन्हीं मतदाता
- फोटो : अमर उजाला