काम की बात: टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी आप डिलीट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज, जानिए क्या है ट्रिक

कई मर्तबा हम गलती से व्हाट्सएप पर किसी दूसरे व्यक्ति को गलत मैसेज भेज देते हैं। वहीं व्हाट्सएप पर मौजूद Delete for everyone फीचर हमको उस मैसेज को डिलीट करने की सुविधा देता है। हालांकि इस फीचर की टाइम लिमिट केवल 1 घंटे की होती है। अगर आप किसी को गलती से कोई मैसेज भेज दिए हैं, तो आप उसको केवल 1 घंटे के भीतर ही Delete for Everyone कर सकते हैं। एक घंटे के बाद वह मैसेज आपके एंड से ही डिलीट होगा। आप उसे दूसरे व्यक्ति के फोन से डिलीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी खास ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप टाइम लिमिट के बाद भी व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया काफी आसान है। आगे हम आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप दूसरे व्यक्ति के व्हाट्सएप पर गलती से भेजे गए मैसेज को टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं।