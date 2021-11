Tips and Tricks: यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए अब नहीं आएगी एड, बस अपनानी होगी ये ट्रिक

1 of 4

how to watch youtube videos without ads - फोटो : Pixabay

दुनिया भर में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का उपयोग आज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। विश्व भर में 2 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स यूट्यूब के पास हैं। इस माध्यम ने क्रिएटर ओर व्यूअर को एक साथ जोड़ने का काम किया है। आज बड़े पैमाने पर लोग वीडियोज देखने के लिए किसी अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बजाए यूट्यूब का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मंच पर आपको इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रैवल, लाइफस्टाइल आदि विभिन्न चीजों से जुड़े वीडियोज देखने को मिलेंगे। हालांकि यूट्यूब पर वीडियो को देखते वक्त कई तरह की एड्स आती हैं। इस कारण कई लोग इन एड्स से परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी इनसे परेशान हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी खास ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना एड्स को देखे यूट्यूब पर वीडियो को स्ट्रीम कर सकेंगे। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस खास ट्रिक के बारे में विस्तार से -

2 of 4

how to watch youtube videos without ads - फोटो : Pixabay

इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना एड्स को देखा यूट्यूब पर वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं - इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब एप को मोबाइल फोन में ओपन करना होगा।

उसके बाद आप जिस वीडियो को स्ट्रीम करना चाहते हैं, उसको सर्च करें।

वीडियो सर्च बार में शो होने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

3 of 4

how to watch youtube videos without ads - फोटो : iStock

इस प्रोसेस को करने के बाद वीडियो के नीचे आपको डाउनलोड के विकल्प का चयन करना है।

वीडियो के डाउनलोड होने के बाद आप उसका ऑफलाइन लुत्फ उठा सकते हैं।

4 of 4

how to watch youtube videos without ads - फोटो : iStock

इस बीच वीडियो को स्ट्रीम करते वक्त बीच में एड्स नहीं आएंगी।

इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना एड्स देखें वीडियो को स्ट्रीम कर सकेंगे।

विज्ञापन