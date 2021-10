काम की बात: PF रिकॉर्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ बढ़ा सकता है आपकी मुश्किलें, जान लें सुधारने का ऑनलाइन तरीका

1 of 4

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि पीएफ रिकॉर्ड्स में मौजूद कुछ गलतियों के कारण संबंधित व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर मामलों में लोगों की जन्म की तारीख पीएफ रिकॉर्ड्स में गलत दर्ज होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने पीएफ रिकॉर्ड्स में अपनी जन्म की तारीख को सुधार सकते हैं। ये प्रक्रिया काफी आसान है। इसे आप अपने घर बैठे ही मोबाइल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको बस ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी गलत जन्म तारीख को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होगी। कुछ ही दिनों बाद आपकी जन्म की तारीख को वेरिफिकेशन के बाद ठीक कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी जन्म की तारीख में सुधार कर सकते हैं -

इसके लिए आपको सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

उसके बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है।

अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। उस पेज में आपको मैनेज टैब के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद Modify Basic Details के ऑप्शन पर क्लिक करें।

जन्म तिथि को अपडेट करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर सही जन्मतिथि और ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में दर्ज जन्मतिथि के बीच का अंतर 3 साल का है। ऐसे में आपको अपना आधार या ई आधार ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

वहीं अगर ये अंतर 3 साल से ज्यादा है तो आपको आधार या ई आधार के साथ जन्मतिथि के सत्यापन के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट भी सब्मिट करना होगा। दूसरे डॉक्यूमेंट में आप बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट स्कूल या कॉलेज से संबंधित कोई प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ईएसआई कार्ड आदि को सब्मिट कर सकते हैं।

