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हर स्मार्ट यूजर को पता होते हैं लैपटॉप के ये 5 कीबोर्ड शॉर्टकट्स, क्या जानते हैं आप?
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20 अगस्त 2026
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19 अगस्त 2026
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19 अगस्त 2026
अब रिश्वतखोर होंगे बेनकाब:
ये वेबसाइट बताएगी कब, कहां और किसने ली कितनी घूस, पूरी दुनिया देखेगी रिकॉर्ड
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18 अगस्त 2026
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OnePlus ने दिया ग्राहकों को तगड़ा झटका:
बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन हुए 4,000 रुपये तक महंगे, जेब पर बढ़ेगा बोझ
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18 अगस्त 2026
इस हफ्ते लॉन्च होंगे ये धांसू 5G स्मार्टफोन:
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17 अगस्त 2026
काम की बात:
₹50 और ₹1000 की चार्जिंग केबल में क्या अंतर? यदि आप भी हैं स्मार्ट तो नहीं करेंगे ये गलती
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14 अगस्त 2026
Bladeless Ceiling Fan:
बिना ब्लेड वाला पंखा आखिर हवा कैसे देता है? जानिए इस अनोखे सीलिंग फैन की पूरी तकनीक
टेक डायरी
14 अगस्त 2026
BSNL के दो रिचार्ज प्लान में बदलाव:
₹1 वाले प्लान में घटे फायदे तो ₹2,399 में 47 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी
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14 अगस्त 2026
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13 अगस्त 2026
YouTube पर कमाई करना होगा और मुश्किल:
नए क्रिएटर्स के लिए दोगुनी हुई वॉच आवर्स की शर्त, Shorts पर भी नया नियम
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11 अगस्त 2026
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10 अगस्त 2026
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10 अगस्त 2026
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बार-बार कनेक्शन बदलने पर भी स्लो है Wi-Fi? राउटर की यह गलती हो सकती है बड़ी वजह, ऐसे बढ़ाएं स्पीड
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8 अगस्त 2026
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क्या Fast Charger से नॉर्मल स्मार्टफोन चार्ज करना सुरक्षित है? जानिए बैटरी पर इसका क्या असर पड़ता है
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7 अगस्त 2026
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7 अगस्त 2026
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ऑफिस निकलने से पहले Traffic Jam कैसे चेक करें? Google Maps की ये ट्रिक आएगी काम
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7 अगस्त 2026
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7 अगस्त 2026
Redmi Note 17 हुआ लॉन्च:
8,000mAh बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 4 Gen 4 के साथ एंट्री
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6 अगस्त 2026
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