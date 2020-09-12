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सेक्स रैकेट: पुलिस ने कमरे का गेट खुलवाया तो अंदर का नजारा देख उड़े होश, दूसरे शहरों से आती थीं महिलाएं

अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी, Updated Sat, 12 Sep 2020 09:30 AM IST
फाइल फोटो
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली इलाके के मोहल्ला गंगोत्रीनगर में एक मकान में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से पांच पुरुषों और पांच महिलाओं को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। पुलिस सभी को कोतवाली ले आई। 
 
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फाइल फोटो
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
पकड़ी गईं महिलाएं
पकड़ी गईं महिलाएं - फोटो : अमर उजाला
पकड़ी गईं महिलाएं
पकड़ी गईं महिलाएं - फोटो : अमर उजाला
फाइल फोटो
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
फाइल फोटो
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
फाइल फोटो
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
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