बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
किसी भी पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करवा सकते हैं आप, अगर नहीं मिली ये सुविधाएं
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Fri, 02 Feb 2018 01:47 PM IST
लोगों को पेट्रोल पंप पर कुछ सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं। अगर नहीं मिल रही तो शिकायत कर सकते हैं, सही पाई गई तो पंप का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5a741def4f1c1ba3268b7e1c","slug":"people-have-entitled-rights-at-petrol-pump","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u0915\u093e \u0932\u093e\u0907\u0938\u0947\u0902\u0938 \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0935\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0905\u0917\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0940 \u092f\u0947 \u0938\u0941\u0935\u093f\u0927\u093e\u090f\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
Read the latest and breaking
Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.