बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5b385f504f1c1bf56e8bae6a","slug":"chandigarh-stalking-case-vikas-barala-varnika-kundu-driving-licence-suspended","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092c\u0930\u093e\u0932\u093e \u0915\u094b \u091c\u0947\u0932 \u092d\u0947\u091c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0930\u094d\u0923\u093f\u0915\u093e \u0915\u0941\u0902\u0921\u0942 \u0928\u0947 \u0924\u093e\u0915 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e, \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0930\u0915\u0924...\u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
विकास बराला को जेल भेजने वाली वर्णिका कुंडू ने ताक पर रखे नियम, कर दी ऐसी हरकत...फंस गई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Sun, 01 Jul 2018 10:32 AM IST
छेड़छाड़ के जुर्म में विकास बराला को जेल भेजने वाली वर्णिका कुंडू ने नियमों को ताक पर रख दिया और ऐसी हरकत कर दी कि अब फंस गई हैं।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5b385f504f1c1bf56e8bae6a","slug":"chandigarh-stalking-case-vikas-barala-varnika-kundu-driving-licence-suspended","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092c\u0930\u093e\u0932\u093e \u0915\u094b \u091c\u0947\u0932 \u092d\u0947\u091c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0930\u094d\u0923\u093f\u0915\u093e \u0915\u0941\u0902\u0921\u0942 \u0928\u0947 \u0924\u093e\u0915 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e, \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0930\u0915\u0924...\u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b385f504f1c1bf56e8bae6a","slug":"chandigarh-stalking-case-vikas-barala-varnika-kundu-driving-licence-suspended","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092c\u0930\u093e\u0932\u093e \u0915\u094b \u091c\u0947\u0932 \u092d\u0947\u091c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0930\u094d\u0923\u093f\u0915\u093e \u0915\u0941\u0902\u0921\u0942 \u0928\u0947 \u0924\u093e\u0915 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e, \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0930\u0915\u0924...\u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b385f504f1c1bf56e8bae6a","slug":"chandigarh-stalking-case-vikas-barala-varnika-kundu-driving-licence-suspended","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092c\u0930\u093e\u0932\u093e \u0915\u094b \u091c\u0947\u0932 \u092d\u0947\u091c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0930\u094d\u0923\u093f\u0915\u093e \u0915\u0941\u0902\u0921\u0942 \u0928\u0947 \u0924\u093e\u0915 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e, \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0930\u0915\u0924...\u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b385f504f1c1bf56e8bae6a","slug":"chandigarh-stalking-case-vikas-barala-varnika-kundu-driving-licence-suspended","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092c\u0930\u093e\u0932\u093e \u0915\u094b \u091c\u0947\u0932 \u092d\u0947\u091c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0930\u094d\u0923\u093f\u0915\u093e \u0915\u0941\u0902\u0921\u0942 \u0928\u0947 \u0924\u093e\u0915 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e, \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0930\u0915\u0924...\u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b385f504f1c1bf56e8bae6a","slug":"chandigarh-stalking-case-vikas-barala-varnika-kundu-driving-licence-suspended","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0915\u093e\u0938 \u092c\u0930\u093e\u0932\u093e \u0915\u094b \u091c\u0947\u0932 \u092d\u0947\u091c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0935\u0930\u094d\u0923\u093f\u0915\u093e \u0915\u0941\u0902\u0921\u0942 \u0928\u0947 \u0924\u093e\u0915 \u092a\u0930 \u0930\u0916\u0947 \u0928\u093f\u092f\u092e, \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0930\u0915\u0924...\u092b\u0902\u0938 \u0917\u0908","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अमर उजाला ऐप चुनें
सबसे तेज अनुभव के लिए
क्लिक करें
Add to Home Screen
Downloads
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.