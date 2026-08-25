उज्जैन: कुत्ते के काटने के बाद गाय की मौत, दूध पी चुके परिवार के 10 सदस्य अस्पताल पहुंचे; रेबीज का लगा टीका

उज्जैन के घोंसला तहसील के रूदाहेड़ा गांव में रैबीज संक्रमित गाय की मौत के बाद एक परिवार में दहशत फैल गई। करीब एक सप्ताह पहले गांव के एक कुत्ते ने विष्णुलाल की गाय को काट लिया था। इसके बाद पिछले तीन दिनों से गाय ने खाना-पीना छोड़ दिया था और वह असामान्य हरकतें कर रही थी। मंगलवार दोपहर गाय की मौत हो गई।

विज्ञापन

विज्ञापन