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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Banda Tragedy: Fake Liquor Brewed in Maize Field, Swift Action Prevented Hundreds of Deaths

सागर जहरीली शराब कांड में खुलासा: बच जातीं 3 पेटियां तो सैकड़ों तक पहुंच सकता था मौतों का आंकड़ा, जानें कैसे?

Tue, 15 Sep 2026 07:43 PM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Tue, 15 Sep 2026 07:43 PM IST
सार

सागर के बंडा जहरीली शराब कांड में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पांच पेटियों में से दो ही सप्लाई हो पाईं, जबकि तीन नष्ट कर दी गईं। पुलिस ने अवैध शराब बनाने की सामग्री बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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Banda Tragedy: Fake Liquor Brewed in Maize Field, Swift Action Prevented Hundreds of Deaths
मक्का के खेत में तैयार हुई जहरीली शराब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सागर के बंडा में जहरीली शराब त्रासदी के मामले में पुलिस की वैज्ञानिक पूछताछ के बाद एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तितरवारा गांव के मक्का के खेत में अवैध रूप से तैयार की गई जहरीली शराब ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि यदि समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह त्रासदी और भी भयावह हो सकती थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी चंद्रभान सिंह राजपूत उर्फ चंदू ने अवैध रूप से तैयार शराब की पांच पेटियां सप्लाई चेन संभालने वाले अपने रिश्तेदार शिवांजय राजपूत को सौंपी थीं। शिवांजय को इन पेटियों को आसपास के गांवों में पहुंचाना था। गनीमत रही कि वह इनमें से केवल दो पेटियां यानी करीब 96 क्वार्टर ही गांवों में कम दाम पर खपा पाया। यदि बची हुई तीन पेटियां भी क्षेत्र में सप्लाई हो जातीं, तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों का आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच सकता था।

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जांच में एक खौफनाक पहलू यह भी सामने आया है कि मक्का के खेत में जहरीला मिश्रण तैयार करने वाले व्यक्ति ने इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए खुद इसके दो ढक्कन पी लिए थे। शराब पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद क्षेत्र में लोगों की तबीयत बिगड़ने और मौतों का सिलसिला शुरू होते ही आरोपियों में हड़कंप मच गया। घबराए तस्करों ने सबूत मिटाने के लिए बची हुई तीन पेटियों की शराब और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को इधर-उधर फेंककर नष्ट करना शुरू कर दिया।

पुलिस कार्रवाई के दौरान चंदू राजपूत के ठिकाने से 27 लीटर अमानक शराब, 164 खाली क्वार्टर, 170 ढक्कन, 150 लेबल, शराब मापने के यंत्र और कार्टून के गत्ते समेत बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की गई है। मामले में पुलिस रवि लखेरा, चंद्रभान सिंह राजपूत और शिवांजय राजपूत समेत मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

अब पुलिस की नजरें इस भीषण कांड के अन्य मास्टरमाइंड मनीष लोधी की गिरफ्तारी पर टिकी हैं। पुलिस का मानना है कि मनीष के गिरफ्तार होने के बाद अवैध शराब के पूरे नेटवर्क और साजिश की कई अहम परतें खुल सकती हैं।

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