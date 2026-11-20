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मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन की प्रक्रिया में शुक्रवार को तीन नामों को हरी झंडी मिल गई। दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तय कर दिया गया है। इस पैनल में वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।