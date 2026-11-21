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प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार रात भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाजापुर के गिरवर में पारा 7.1 डिग्री तक लुढ़क गया। बैतूल में 9.2, रायसेन और धार में 9.4 तथा दमोह में 9.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।इसके अलावा नौगांव में 10, खजुराहो में 10.2, रीवा में 10.4, इंदौर में 10.6 और जबलपुर-उमरिया में 10.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रात का पारा 15 डिग्री या इससे नीचे बना हुआ है।मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान अकवान के कमजोर पड़ने के बावजूद इसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकता है। शनिवार को सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर में हल्की बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। रविवार को भी कुछ इलाकों में मौसम बदला रह सकता है। हालांकि तूफान की ताकत कम होने के कारण प्रदेश में भारी बारिश की आशंका नहीं है। गुरुवार से ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया था। शहडोल संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई।कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ रहा है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम के मौजूदा सिस्टम का असर आगे बढ़ने के बाद प्रदेश में सर्दी और तेज होने की संभावना है।मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगता है। ग्वालियर-चंबल संभाग में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान तेजी से गिरता है। ग्वालियर में 57 साल पहले नवंबर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं उज्जैन में 53 साल पहले नवंबर का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया था। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में नवंबर के दौरान बारिश का ट्रेंड भी रहा है। इस बार महीने की शुरुआत में ही बारिश की संभावना जताई गई थी। तीसरे और चौथे सप्ताह में मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।