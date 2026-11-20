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मध्यप्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अभिजीत रंजन एक बार फिर चर्चा में हैं। कटनी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रहते हुए महिला अधिकारी से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में आए रंजन के खिलाफ अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिकायत पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा हैं। शिकायत जबलपुर के आधारताल स्थित जयप्रकाश नगर निवासी राजकुमार सोनी ने की है। उन्होंने 25 अक्टूबर 2026 को गृह मंत्रालय में शिकायत भेजी थी। शिकायत में मुख्य बात अभिजीत रंजन की लंबित जांच को लेकर बताई जा रही हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रंजन को जून 2025 में कटनी एसपी के पद से हटाया गया था। उस समय महिला अधिकारी से जुड़े विवाद के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह प्रशासनिक बदलाव किया गया था।