अयोध्या नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात करीब 50 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी के आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों की पहचान संदीप ममतानी और उसकी पत्नी संगीता ममतानी के रूप में हुई है। यह दंपती पिछले करीब दो साल से लगातार फरार चल रहा था। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोन हासिल करने और भारी राशि का गबन करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

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प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूद की शिकायत के आधार पर दो साल पहले भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही दोनों पति-पत्नी पुलिस की पकड़ से दूर और फरार चल रहे थे। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनकी दी गई सूचना पर ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया है। आरोप के मुताबिक दंपती ने फर्जी संपत्तियों के कागजात तैयार किए और फिर विभिन्न बैंकों से करोड़ों रुपये का लोन स्वीकृत करवाकर गबन कर लिया। इस पूरी धोखाधड़ी की वारदात में आरोपी पति के साथ उसकी पत्नी की भी बराबर की भूमिका रही है।अदालत की तरफ से इन दोनों आरोपियों के खिलाफ 15 वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी दंपती के खिलाफ भोपाल के अलग-अलग थानों के अलावा पंजाब में भी धोखाधड़ी की कई प्राथमिकियां दर्ज हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल क्राइम ब्रांच, चूना भट्टी और अयोध्या नगर थाने सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिस थानों में इनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज बताए गए हैं। दोनों पर कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप हैं। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर दोनों से गहन पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस कथित धोखाधड़ी से कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं और इसमें कितनी रकम का लेन-देन हुआ है। हालांकि अयोध्या नगर थाना पुलिस ने इस दंपती की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है।