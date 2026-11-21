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मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें अगले महीने के पहले पखवाड़े में कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इन बैठकों के माध्यम से 150 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। सरकार 31 दिसंबर को पदोन्नति के आदेश जारी करेगी। जानकारी के अनुसार, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गोयल, निशांत वरवड़े और ज्ञानेश्वर बी. पाटिल प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। वहीं, 2011 बैच के अधिकारियों को अपर सचिव से सचिव पद पर पदोन्नति मिलेगी। इस सूची में वीएस चौधरी कोलसानी, हरजिंदर सिंह, रुचिका चौहान, सौरभ कुमार सुमन, नेहा मारव्या, विजय कुमार जे., अनुराधा पी., विजय दत्ता, मोहित बुंदस, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रमौली शुक्ला, मनोज पुष्प, उमाशंकर भार्गव, गौतम सिंह, प्रीति जैन, उषा परमार, सरिता ओमबाला प्रजापति, मुजीबुर रहमान, दिनेश जैन, गिरीश शर्मा, शिवराज सिंह वर्मा और वीरेंद्र कुमार शामिल हैं।