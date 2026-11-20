त्विषा शर्मा मौत मामला: CBI ने जांच के लिए मांगे 60 दिन, कोर्ट ने 90 दिन की जांच का ब्योरा मांगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 20 Nov 2026 07:42 AM IST
सार
त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने आगे की जांच के लिए अदालत से 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। कोर्ट ने एजेंसी को पहले बीते 90 दिनों में की गई जांच का ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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विस्तार
त्विषा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आगे की जांच पूरी करने के लिए अदालत से 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। गुरुवार को भोपाल की जिला एवं सत्र अदालत में जांच एजेंसी ने इस संबंध में आवेदन पेश किया। हालांकि, अदालत ने सीबीआई को पहले पिछले 90 दिनों के दौरान की गई जांच का पूरा ब्योरा देने को कहा है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) पल्लवी द्विवेदी की अदालत में हुई। त्विषा के माता-पिता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने जांच के लिए 60 दिन का और समय मांगा है। इस पर अदालत ने एजेंसी से बीते 90 दिनों में की गई जांच का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।
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डीवीआर और आईफोन की फोरेंसिक जांच बाकी
सीबीआई ने अपने आवेदन में बताया है कि उसने 18 अगस्त 2026 को मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। साथ ही आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध भी किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। त्विषा के घर के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच अभी बाकी है। इसके जरिए फुटेज की निरंतरता की पुष्टि करने और कथित छेड़छाड़ की जांच की जानी है। इसके अलावा त्विषा के आईफोन से डेटा निकालने के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई का कहना है कि इन जांचों के पूरा होने के बाद मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल आगे बढ़ाई जा सकेगी।
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जेल में अलग सेल की मांग पर जेलर ने दी रिपोर्ट
इस मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की ओर से भोपाल जेल में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अलग-अलग सेल उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी। उनके वकीलों ने 14 नवंबर को अदालत में आवेदन दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक, इस आवेदन पर जेलर ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है। जेल मैनुअल के अनुसार दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। बता दें कि त्विषा शर्मा की 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने पति के घर पर मौत हो गई थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
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डीवीआर और आईफोन की फोरेंसिक जांच बाकी
सीबीआई ने अपने आवेदन में बताया है कि उसने 18 अगस्त 2026 को मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। साथ ही आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध भी किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। त्विषा के घर के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच अभी बाकी है। इसके जरिए फुटेज की निरंतरता की पुष्टि करने और कथित छेड़छाड़ की जांच की जानी है। इसके अलावा त्विषा के आईफोन से डेटा निकालने के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई का कहना है कि इन जांचों के पूरा होने के बाद मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल आगे बढ़ाई जा सकेगी।
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जेल में अलग सेल की मांग पर जेलर ने दी रिपोर्ट
इस मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की ओर से भोपाल जेल में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अलग-अलग सेल उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी। उनके वकीलों ने 14 नवंबर को अदालत में आवेदन दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक, इस आवेदन पर जेलर ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है। जेल मैनुअल के अनुसार दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। बता दें कि त्विषा शर्मा की 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने पति के घर पर मौत हो गई थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।