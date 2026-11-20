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त्विषा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आगे की जांच पूरी करने के लिए अदालत से 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। गुरुवार को भोपाल की जिला एवं सत्र अदालत में जांच एजेंसी ने इस संबंध में आवेदन पेश किया। हालांकि, अदालत ने सीबीआई को पहले पिछले 90 दिनों के दौरान की गई जांच का पूरा ब्योरा देने को कहा है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) पल्लवी द्विवेदी की अदालत में हुई। त्विषा के माता-पिता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने जांच के लिए 60 दिन का और समय मांगा है। इस पर अदालत ने एजेंसी से बीते 90 दिनों में की गई जांच का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।