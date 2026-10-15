मध्यप्रदेश: मतदाता सूची से नाम काटने पर भड़के मिर्ची बाबा, बोले- जिंदा हूं, फिर वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटा?

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मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद नामों में हुई कटौती को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरि महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ने दावा किया है कि मतदाता सूची से उनका नाम भी हटा दिया गया है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जीवित हैं, ऐसे में उनका नाम किस आधार पर हटाया गया? बाबा ने इस मामले में अदालत जाने की बात कही है। मिर्ची बाबा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मतदाता सूची से मृत लोगों के नाम हटाना उचित है, लेकिन गरीबों, ठेला लगाने वालों और संन्यासियों के नाम भी काटे जाने की शिकायतें हैं। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनका नाम हटाया गया है, तो इसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए।