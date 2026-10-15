भोपाल: बेटियों के नाम दान जमीन बैंक में गिरवी रखकर लिया 2 करोड़ का लोन, वसूली रोकने के लिए कराया मुकदमा

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भोपाल में बेटियों के नाम दान की गई जमीन को अपनी संपत्ति बताकर बैंक में गिरवी रखने और दो करोड़ रुपये का लोन लेने के आरोप में ईओडब्ल्यू ने बिल्डर जीशान अली और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईटार दर्ज की है। जांच के मुताबिक, बैंक का 2.07 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। वसूली की कार्रवाई के दौरान बेटियों की ओर से जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए अदालत में मुकदमा भी दायर किया गया था। बेटियों के नाम जमीन दान करने के बाद उसी जमीन को अपनी संपत्ति बताकर बैंक में गिरवी रखने और दो करोड़ रुपये का लोन लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोन चुकाने में नाकाम रहने पर बैंक ने जब वसूली की कार्रवाई शुरू की तो जमीन पर बेटियों का मालिकाना हक बताते हुए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जांच के बाद भोपाल के बिल्डर जीशान अली और उनकी पत्नी नाजनीन अली के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पंजाब नेशनल बैंक का 2 करोड़ 7 लाख 86 हजार 807 रुपये से अधिक का बकाया है। ईओडब्ल्यू ने 14 अक्टूबर 2026 को अपराध क्रमांक 106/2026 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की है। जीशान अली मेसर्स रॉयल हेरिटेज बिल्डर्स कोलोनाइजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।