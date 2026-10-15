लाड़ली बहना योजना का पोर्टल खोलने पर मोहन के दो मंत्री आमने-सामने, पटेल बोले-छूटे नाम जुड़ेंगे,भूरिया का इनकार

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मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना का पोर्टल दोबारा खोलने को लेकर सरकार के दो मंत्रियों के अलग-अलग बयानों से असमंजस की स्थिति बन गई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर योजना से छूटी महिलाओं के नाम जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए छूटी हुई महिलाओं का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल पोर्टल खोलने और नए नाम जोड़ने की कोई योजना नहीं है।