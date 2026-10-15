जबलपुर से इंदौर तक बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,100 करोड़ से बनेगी कंपनी; 3 वर्ष में 3 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

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मध्यप्रदेश में जबलपुर से इंदौर तक औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक नई कंपनी बनाएगी, जिसका नाम ‘जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में इसकी गवर्निंग काउंसिल काम करेगी। कंपनी पूरी तरह राज्य सरकार के स्वामित्व में होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी दी जाएगी। गुरुवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने कॉरिडोर के समेकित विकास के लिए विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दी। सरकार का लक्ष्य इस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश लाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। योजना के तहत सड़क किनारे छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बजाय चुनिंदा स्थानों पर बड़े और सुविधायुक्त औद्योगिक हब बनाए जाएंगे।