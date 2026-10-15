एमपी कैबिनेट: स्कूलों के विकास के लिए 3000 करोड़ मंजूर, विद्यार्थियों के परिवहन पर भी खर्च होंगे 241 करोड़

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मध्यप्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को जबलपुर से इंदौर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा स्कूल शिक्षा, विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था, सिंचाई, आयुष और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि शासकीय स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 241 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।