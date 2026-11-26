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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का नाम इंडिया के स्थान पर भारत रखने की पैरवी से लेकर देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की मांग तक प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई। संविधान दिवस पर विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान की मूल भावना हैं और संविधान दिवस हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामथ का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान में देश का नाम भारत रखने की पैरवी की थी। वहीं, डॉ. हरिसिंह गौर ने वर्ष 1921 में देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का विचार रखा था। उन्होंने संविधान के पहले पृष्ठ पर अशोक स्तंभ का चित्र बनाने वाले मध्यप्रदेश के चित्रकार स्व. दीनानाथ भार्गव के योगदान को भी याद किया। उनके पुत्र का इस अवसर पर सम्मान किया गया।