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मध्यप्रदेश में कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति जताई है। प्रदेश में दो एग्रीकल्चर क्लस्टर और दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 223 पुलों के निर्माण के लिए 643.14 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। करीब 600 करोड़ रुपये के सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को प्रदेश के विकास से जुड़े प्रस्ताव लेकर आने के लिए बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के लिए वैज्ञानिक कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसे कृषि वैज्ञानिकों की टीम तैयार करेगी, ताकि प्रदेश की कृषि को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत प्रदेश में नर्सरी विकसित करने पर भी काम होगा। पीडीएमसी (प्रति बूंद अधिक फसल) योजना के तहत व्यापक सहायता देने पर चर्चा की गई है।