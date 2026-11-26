गधे के नाम पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन: पुलिस ने शुरू की जांच, काउंसिल के अधिकारियों और एनएसयूआई नेताओं को बुलाया
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Thu, 26 Nov 2026 05:38 PM IST
सार
भोपाल में गधे के नाम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होने की शिकायत पर टीटी नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को बयान के लिए नोटिस जारी किया है। परमार ने संदिग्ध रजिस्ट्रेशन की जांच, अपात्रों के प्रमाण-पत्र निरस्त करने और दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
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विस्तार
भोपाल में गधे के नाम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होने की शिकायत ने मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में अब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। टीटी नगर थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जरूरी दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किए बिना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी किए गए। टीटी नगर थाना प्रभारी की ओर से 26 नवंबर को जारी नोटिस क्रमांक डी-1056 में रवि परमार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के खिलाफ दिए गए शिकायत आवेदन का उल्लेख है। पुलिस ने शिकायत के संबंध में संबंधित लोगों को बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
संदिग्ध रजिस्ट्रेशन की जांच और एफआईआर की मांग
रवि परमार ने शिकायत में नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि यदि बिना शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं तो यह गंभीर अनियमितता है। उन्होंने संदिग्ध प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परमार का कहना है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने की वैधानिक पात्रता से जुड़ा है। ऐसे में अपात्र व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन मिलने का मामला केवल कागजी गड़बड़ी नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा है।
तीन साल से उठा रहे नर्सिंग व्यवस्था पर सवाल
परमार ने कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, निरीक्षण, प्रवेश प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार सवाल सामने आते रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक संदिग्ध रजिस्ट्रेशन के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण, संस्थान और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल पोर्टल की भी जांच हो।
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29 की जगह 27 नवंबर को बयान देने की पेशकश
पुलिस के नोटिस पर रवि परमार ने जांच में सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों के कारण 29 नवंबर को उपस्थित होने में असमर्थता जताई है। साथ ही जांच अधिकारी से 27 नवंबर को ही उनके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है, ताकि जांच में देरी न हो। परमार ने कहा कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिलती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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संदिग्ध रजिस्ट्रेशन की जांच और एफआईआर की मांग
रवि परमार ने शिकायत में नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि यदि बिना शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं तो यह गंभीर अनियमितता है। उन्होंने संदिग्ध प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परमार का कहना है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने की वैधानिक पात्रता से जुड़ा है। ऐसे में अपात्र व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन मिलने का मामला केवल कागजी गड़बड़ी नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा है।
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तीन साल से उठा रहे नर्सिंग व्यवस्था पर सवाल
परमार ने कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, निरीक्षण, प्रवेश प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार सवाल सामने आते रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक संदिग्ध रजिस्ट्रेशन के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण, संस्थान और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल पोर्टल की भी जांच हो।
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29 की जगह 27 नवंबर को बयान देने की पेशकश
पुलिस के नोटिस पर रवि परमार ने जांच में सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों के कारण 29 नवंबर को उपस्थित होने में असमर्थता जताई है। साथ ही जांच अधिकारी से 27 नवंबर को ही उनके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है, ताकि जांच में देरी न हो। परमार ने कहा कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिलती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।