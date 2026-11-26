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रवि परमार ने शिकायत में नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि यदि बिना शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं तो यह गंभीर अनियमितता है। उन्होंने संदिग्ध प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परमार का कहना है कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने की वैधानिक पात्रता से जुड़ा है। ऐसे में अपात्र व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन मिलने का मामला केवल कागजी गड़बड़ी नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा है।परमार ने कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, निरीक्षण, प्रवेश प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार सवाल सामने आते रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक संदिग्ध रजिस्ट्रेशन के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण, संस्थान और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल पोर्टल की भी जांच हो।पुलिस के नोटिस पर रवि परमार ने जांच में सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों के कारण 29 नवंबर को उपस्थित होने में असमर्थता जताई है। साथ ही जांच अधिकारी से 27 नवंबर को ही उनके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है, ताकि जांच में देरी न हो। परमार ने कहा कि शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिलती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।