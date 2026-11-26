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मध्यप्रदेश में भाजपा के सेवा दूत अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक दिसंबर से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां और काम करने का तरीका समझाने के लिए तीन संभागों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। बुधवार को भोपाल में पहली कार्यशाला संपन्न हुई। अब जबलपुर और इंदौर में अगले दो दिनों में कार्यशालाएं होंगी। इनमें सेवा दूतों और विधानसभा समन्वयकों को अभियान की कार्ययोजना और उद्देश्यों की जानकारी दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। एक से 25 दिसंबर तक प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सेवा दूत सक्रिय रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक समर्पित कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बड़ी भौगोलिक और ग्रामीण विधानसभा सीटों पर जरूरत के अनुसार दो कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी।