MP BJP: सेवा दूतों को मैदान में उतारने से पहले 3 संभागों में कार्यशालाएं, बूथों का फीडबैक भी लेंगे कार्यकर्ता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 26 Nov 2026 05:28 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में भाजपा के सेवा दूत अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक दिसंबर से प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता सेवा गतिविधियों के साथ बूथों की स्थिति, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क का फीडबैक भी जुटाएंगे।
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विस्तार
मध्यप्रदेश में भाजपा के सेवा दूत अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक दिसंबर से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां और काम करने का तरीका समझाने के लिए तीन संभागों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। बुधवार को भोपाल में पहली कार्यशाला संपन्न हुई। अब जबलपुर और इंदौर में अगले दो दिनों में कार्यशालाएं होंगी। इनमें सेवा दूतों और विधानसभा समन्वयकों को अभियान की कार्ययोजना और उद्देश्यों की जानकारी दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। एक से 25 दिसंबर तक प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सेवा दूत सक्रिय रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक समर्पित कार्यकर्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बड़ी भौगोलिक और ग्रामीण विधानसभा सीटों पर जरूरत के अनुसार दो कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी।
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सेवा कार्यों के साथ संगठन की स्थिति भी परखेंगे
सेवा दूत अपने निर्धारित विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय जरूरतों के अनुसार सेवा गतिविधियां संचालित करेंगे। इसके साथ ही वे क्षेत्र के बूथों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठन की पहुंच और पार्टी की जमीनी स्थिति का फीडबैक भी जुटाएंगे। इस जानकारी के आधार पर संगठन की कमजोरियों को पहचानकर बूथों को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
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कार्यशालाओं में समझाई जा रही जिम्मेदारी
खंडेलवाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल सेवा गतिविधियां संचालित करना नहीं है, बल्कि सेवा, जनसंपर्क और संगठन विस्तार को एक साथ आगे बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए संभागीय कार्यशालाओं में कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों और कार्ययोजना के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि एक दिसंबर से अभियान शुरू होने पर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दूत पूरी सक्रियता के साथ काम करें।
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सेवा कार्यों के साथ संगठन की स्थिति भी परखेंगे
सेवा दूत अपने निर्धारित विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय जरूरतों के अनुसार सेवा गतिविधियां संचालित करेंगे। इसके साथ ही वे क्षेत्र के बूथों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठन की पहुंच और पार्टी की जमीनी स्थिति का फीडबैक भी जुटाएंगे। इस जानकारी के आधार पर संगठन की कमजोरियों को पहचानकर बूथों को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
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कार्यशालाओं में समझाई जा रही जिम्मेदारी
खंडेलवाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल सेवा गतिविधियां संचालित करना नहीं है, बल्कि सेवा, जनसंपर्क और संगठन विस्तार को एक साथ आगे बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए संभागीय कार्यशालाओं में कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों और कार्ययोजना के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि एक दिसंबर से अभियान शुरू होने पर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दूत पूरी सक्रियता के साथ काम करें।