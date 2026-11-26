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गांधी नगर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से उसके खिलाफ भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब तक उसके विरुद्ध 10 से अधिक शिकायतें पुलिस तक पहुंच चुकी हैं। आरोपी मूल रूप से नरसिंहगढ़ का रहने वाला है और भोपाल की एरोसिटी कॉलोनी में रह रहा था। वह लोगों को बड़े अधिकारियों से सीधे संपर्क और सरकारी विभागों में अपनी मजबूत पहुंच का झांसा देता था।आरोपी रामानुज गुर्जर खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी बताकर आम नागरिकों, किसानों और स्थानीय प्रतिनिधियों को अपने जाल में फंसाता था। वह लोगों को सरकारी काम कराने, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनवाने और सरकारी टेंडर दिलाने का भरोसा देकर मोटी रकम वसूलता था। परवलिया के किसान की शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी के पुराने मामलों के साथ इस नए प्रकरण को जोड़कर विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने भोपाल और आसपास के इलाकों में किन-किन लोगों को अपना शिकार बनाया है। गांधी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। जेल भेजे जाने के बाद भी उसके कारनामों की परतें लगातार खुल रही हैं।आरोपी रामानुज गुर्जर प्रभाव स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता था। वह अपने सोशल मीडिया खातों पर वरिष्ठ राजनेताओं और उच्च अधिकारियों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें पोस्ट करता था। इन तस्वीरों को दिखाकर वह लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि शासन-प्रशासन में उसकी ऊंची पहुंच है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा। पुलिस अब उसके सोशल मीडिया खातों, फोन संपर्कों और वित्तीय लेन-देन की गहराई से पड़ताल कर रही है। आरोपी के तीन ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें वह नोट गिनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पास से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कार्ड भी बरामद हुआ है, जिसकी प्रामाणिकता की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।आरोपी का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। लगभग 14 वर्ष पूर्व राजस्थान के जयपुर में ज्योति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसने खुद को आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ अफसर बताकर एक संस्थान में विधिक सलाहकार की नौकरी हासिल की थी। उस समय उसने करीब पांच लाख रुपये की ठगी की थी। जयपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से छूटने के बाद आरोपी ने अपना नाम और पहचान बदलकर दोबारा ठगी का धंधा शुरू कर दिया। भोपाल में उसने शस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर सात लाख रुपये और एक चिकित्सक से भूखंड दिलाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपये ऐंठने का काम किया। उसने कई सरपंचों को भी सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर अपना शिकार बनाया। भोपाल में पूर्व में भी खुद को आईपीएस और आईएएस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने के दो अन्य मामले सामने आ चुके हैं।