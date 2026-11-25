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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई इन मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश से जुड़े लंबित विषयों और प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मामलों के निराकरण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे भी उठाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न लंबित वित्तीय विषयों, आर्थिक हितों और विकासात्मक प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने से जुड़े विषयों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया।