विज्ञापन

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन का मेन्यू बदलने जा रहा है। अब बच्चों को रोज एक जैसा खाना नहीं मिलेगा, बल्कि उनके क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजन भी थाली में परोसे जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें स्वाद के साथ बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन स्थानीय अंचल का पारंपरिक भोजन देना अनिवार्य होगा। मेन्यू तय करने में स्कूल प्रबंधन समिति के साथ अभिभावकों और बच्चों की राय भी ली जाएगी।