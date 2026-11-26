एमपी: सरकारी स्कूलों में बदलेगा मिड-डे मील का मेन्यू, बच्चों को मिलेगा दाल-बाफला और भुट्टे का कीस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 26 Nov 2026 05:37 PM IST
सार
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में अब स्थानीय व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। नई व्यवस्था में दाल-बाफला, भुट्टे का कीस से लेकर हरी और गुलाबी चपाती तक मिलेगी, वहीं बच्चों के लिए कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा भी तय की गई है।
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विस्तार
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन का मेन्यू बदलने जा रहा है। अब बच्चों को रोज एक जैसा खाना नहीं मिलेगा, बल्कि उनके क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजन भी थाली में परोसे जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें स्वाद के साथ बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन स्थानीय अंचल का पारंपरिक भोजन देना अनिवार्य होगा। मेन्यू तय करने में स्कूल प्रबंधन समिति के साथ अभिभावकों और बच्चों की राय भी ली जाएगी।
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मालवा से बुंदेलखंड तक अलग-अलग व्यंजन
नई व्यवस्था में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के खानपान को जगह दी गई है। मालवा के स्कूलों में दाल-बाफला, भुट्टे का कीस, गेहूं की थूली और सेव-टमाटर की सब्जी मिलेगी। निमाड़ में दाल-पानिया, मक्का और ज्वार की भाकरी परोसी जाएगी। विंध्य और महाकौशल में इंद्रहर, फुलौरी की कढ़ी, महेरी और कोदो-कुटकी से बने व्यंजन शामिल किए गए हैं। बुंदेलखंड में बेसन के चीले, दाल-बाटी और महेरी मिलेगी, जबकि ग्वालियर-चंबल में बाजरे की राबड़ी, बेड़ई और मौसमी सब्जियां दी जाएंगी। भोपाल-नर्मदापुरम क्षेत्र में पंचमेल दाल, दाल-बाफला और गेहूं की लापसी मेन्यू का हिस्सा होंगे।
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हरी और गुलाबी चपाती से मिलेगा पोषण
बच्चों में खून की कमी दूर करने और पोषण बढ़ाने के लिए आटे में पालक, मेथी, बथुआ और सहजन की पत्तियां मिलाकर हरी चपाती बनाई जाएगी। वहीं, गाजर मिलाकर गुलाबी चपाती तैयार की जाएगी। सहजन की पत्तियों का पाउडर बनाकर उसे दाल, खिचड़ी और आटे में भी मिलाया जा सकेगा। सप्ताह में कम से कम दो दिन हरी पत्तेदार सब्जियां देना जरूरी होगा। हालांकि, बारिश के मौसम में संक्रमण की आशंका के चलते इन्हें मेन्यू से बाहर रखा जाएगा।
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सप्ताह के छह दिन अलग-अलग भोजन
सोमवार को रोटी, सब्जी और मिक्स दाल, मंगलवार को दाल-चावल या दाल ढोकली, बुधवार को स्थानीय पारंपरिक व्यंजन, गुरुवार को कढ़ी जैसे दूध-दही से बने पकवान, शुक्रवार को पुलाव या खिचड़ी के साथ मौसमी फल और शनिवार को पराठे या पूरी के साथ चना अथवा सोया बड़ी की सब्जी दी जाएगी।
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कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा भी तय
नई मार्गदर्शिका में बच्चों के लिए भोजन की पोषण मात्रा निर्धारित की गई है। पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना होगा। छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों के भोजन में 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य रहेगा। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पोषण विशेषज्ञों की मदद से रेसिपी बुक तैयार होगी। इसमें व्यंजन बनाने की विधि और प्रति बच्चे सामग्री की मात्रा दर्ज रहेगी। होम साइंस कॉलेज के विशेषज्ञ समय-समय पर भोजन की पोषण गुणवत्ता की जांच भी करेंगे।
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मालवा से बुंदेलखंड तक अलग-अलग व्यंजन
नई व्यवस्था में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के खानपान को जगह दी गई है। मालवा के स्कूलों में दाल-बाफला, भुट्टे का कीस, गेहूं की थूली और सेव-टमाटर की सब्जी मिलेगी। निमाड़ में दाल-पानिया, मक्का और ज्वार की भाकरी परोसी जाएगी। विंध्य और महाकौशल में इंद्रहर, फुलौरी की कढ़ी, महेरी और कोदो-कुटकी से बने व्यंजन शामिल किए गए हैं। बुंदेलखंड में बेसन के चीले, दाल-बाटी और महेरी मिलेगी, जबकि ग्वालियर-चंबल में बाजरे की राबड़ी, बेड़ई और मौसमी सब्जियां दी जाएंगी। भोपाल-नर्मदापुरम क्षेत्र में पंचमेल दाल, दाल-बाफला और गेहूं की लापसी मेन्यू का हिस्सा होंगे।
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हरी और गुलाबी चपाती से मिलेगा पोषण
बच्चों में खून की कमी दूर करने और पोषण बढ़ाने के लिए आटे में पालक, मेथी, बथुआ और सहजन की पत्तियां मिलाकर हरी चपाती बनाई जाएगी। वहीं, गाजर मिलाकर गुलाबी चपाती तैयार की जाएगी। सहजन की पत्तियों का पाउडर बनाकर उसे दाल, खिचड़ी और आटे में भी मिलाया जा सकेगा। सप्ताह में कम से कम दो दिन हरी पत्तेदार सब्जियां देना जरूरी होगा। हालांकि, बारिश के मौसम में संक्रमण की आशंका के चलते इन्हें मेन्यू से बाहर रखा जाएगा।
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सप्ताह के छह दिन अलग-अलग भोजन
सोमवार को रोटी, सब्जी और मिक्स दाल, मंगलवार को दाल-चावल या दाल ढोकली, बुधवार को स्थानीय पारंपरिक व्यंजन, गुरुवार को कढ़ी जैसे दूध-दही से बने पकवान, शुक्रवार को पुलाव या खिचड़ी के साथ मौसमी फल और शनिवार को पराठे या पूरी के साथ चना अथवा सोया बड़ी की सब्जी दी जाएगी।
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कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा भी तय
नई मार्गदर्शिका में बच्चों के लिए भोजन की पोषण मात्रा निर्धारित की गई है। पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देना होगा। छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों के भोजन में 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य रहेगा। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पोषण विशेषज्ञों की मदद से रेसिपी बुक तैयार होगी। इसमें व्यंजन बनाने की विधि और प्रति बच्चे सामग्री की मात्रा दर्ज रहेगी। होम साइंस कॉलेज के विशेषज्ञ समय-समय पर भोजन की पोषण गुणवत्ता की जांच भी करेंगे।