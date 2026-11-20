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राजधानी में नशे का कारोबार किस तरह फैल रहा है, इसकी परतें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत राजस्व गुप्तचर निदेशालय (डीआरआई) की लगातार कार्रवाई से खुल रही हैं। पिछले एक महीने में इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक विदेशी नागरिक समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 करोड़ रुपये से अधिक की सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई हैं। तस्करी के लिए बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आने के बाद अब भोपाल पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के निगरानी और खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दूसरे शहरों से आकर डीआरआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन स्थानीय पुलिस को इन गतिविधियों की भनक क्यों नहीं लग रही? सितंबर में भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हुई दो कार्रवाइयों में कुल 4.382 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई थी। इसके बाद अक्तूबर और नवंबर में भी तस्करी के कई मामले सामने आए। इन घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं कि भोपाल का इस्तेमाल न केवल नशे की खपत, बल्कि दूसरे महानगरों तक ड्रग्स पहुंचाने के रास्ते के रूप में भी हो रहा है।