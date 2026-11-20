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मोहन यादव सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करते हुए पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोप सामने आने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने से लेकर जांच तक कराई जा रही है। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों के व्यवहार और कार्यप्रणाली से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सिवनी में एएसपी से लेकर भिंड में थाना प्रभारी तक सौदे- बट्टे और विवादित मामले चर्चा में हैं। कहीं, फरियादी से गाली-गलौज का वीडियो वायरल हुआ तो कहीं कारोबारी से कथित वसूली और जमीन का दबाव में सौदा कराने के आरोप लगे। इन घटनाओं ने पुलिस विभाग की जवाबदेही और आम लोगों के साथ उसके व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।