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मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी ) ने वर्ष 2027 का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा को साल में दो बार आयोजित करने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2027 को होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परीक्षा कैलेंडर साझा करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं से राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार कराने का जो संकल्प लिया था, उसे धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्ष 2027 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं को अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दीं।