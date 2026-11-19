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भोपाल में गुरुवार से महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया। नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत सहित छह देशों की टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। 28 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला मेजबान भारत और मलेशिया के बीच खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने मैदान पर उतरने वाली दोनों टीमों की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान भारतीय टीम की स्पोर्ट्स जर्सी का विमोचन भी किया गया। भोपाल पहली बार इस स्तर की महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस आयोजन से प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के साथ महिला हॉकी को भी नया मंच मिला है।