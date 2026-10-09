एमपी में पटवारियों पर एक्शन: 3500 को नोटिस, 29 बर्खास्त; फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं संघ, डिप्टी CM से मिला

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मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख ग्रामीण परिवारों की संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एक ओर सरकार योजना का काम समय पर पूरा कराने के लिए पटवारियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर पटवारी संघ बर्खास्तगी और निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़ा है। शुक्रवार सुबह पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने मांगों पर सुधार के लिए नोटशीट मुख्य सचिव को भेजी है। हालांकि, पटवारियों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने के बाद ही वे काम पर लौटेंगे।