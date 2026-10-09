एमपी: डिप्टी सीएम के ओएसडी पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, फर्जी एफडीआर से शराब दुकानें दिलाने का दावा

विज्ञापन

मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा पर भोपाल में दो शराब दुकानों के ठेके दिलाने के बदले एक करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। करीब 930 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मोहित गोगिया के नाम से सामने आए एक कथित बयान में ये दावे किए गए हैं। इसमें फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) के आधार पर शराब दुकानों के ठेके हासिल करने और बिना लाइसेंस शराब बिक्री में मदद करने के आरोप भी शामिल हैं। कथित बयान की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।