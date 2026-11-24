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कृषि सचिव से मुलाकात कर लौटे किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बुधवार को शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच गन्ने के दाम और बोनस को लेकर चर्चा होगी। किसानों को अब इस बातचीत के फैसले का इंतजार है। उनका कहना है कि मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने मिल मालिकों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर के किसान उनकी मांग के समर्थन में हैं। राष्ट्रवादी किसान आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक शर्मा ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत करने आए हैं, विवाद या अशांति फैलाने नहीं। अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है, जिससे किसान आंदोलन खत्म करने पर विचार करें। किसान बिना किसी शर्त के बातचीत चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग सुने और समाधान निकाले।आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर अतिरिक्त बल तैनात किया है। किसान नेताओं के मुताबिक, होशंगाबाद से भी किसान भोपाल पहुंच रहे हैं। पहले मौके पर करीब 45 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानकारी सामने आई। सर्विस रोड के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित न हो।किसानों का कहना है कि गन्ना उत्पादन में करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल लागत आती है, जबकि मिलों की ओर से करीब 450 रुपये का भाव दिया जा रहा है। यह कीमत खेती की लागत और मेहनत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव के साथ 50 रुपये बोनस की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने बोनस देने की बात कही थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है।वीर सावरकर सेतु के पास सर्विस रोड पर डटे किसानों ने सोमवार की रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। किसान नेता राकेश धाकड़ के मुताबिक, प्रदर्शनकारी अपने खाने-पीने का इंतजाम खुद कर रहे हैं। मौके पर पुलिस ने अधिकारियों के बैठने और निगरानी के लिए टेंट लगाया है, जबकि किसान सड़क किनारे खुले में बैठे हैं। बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन स्थल को मुख्य मार्ग से अलग रखा गया है।