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नरसिंहपुर सहित अन्य क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य और 50 रुपये बोनस की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी कर रहे थे उससे पहले पुलिस ने उठा कर ले गई।एम्स भोपाल की रिसर्च में सामने आया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद तक पुरुष के शरीर से शुक्राणु प्राप्त किए जा सकते हैं। 600 से अधिक लोगों पर अध्ययन और 250 से ज्यादा बार प्रक्रिया के आधार पर शोध किया गया। शोधकर्ताओं ने इसके लिए देश में स्पष्ट कानूनी नियम बनाने की जरूरत भी बताई है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैस त्रासदी से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबित अपीलों पर 30 दिन में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपों में तकनीकी त्रुटियों को लेकर दाखिल तीन याचिकाएं भी खारिज कर दीं।प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव एक साल आगे बढ़ाने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किसानों और गांवों के नेतृत्व से क्यों डर रही है।है।मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब नौ दिसंबर से आयोजित होगी। परीक्षा टलने के बाद करीब 9.76 लाख अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार था। प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की जानकारी दी गई है।मध्य प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2028 के लिए अभी से संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा-दूत तैनात करने और प्रत्येक विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की योजना है।