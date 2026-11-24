भोपाल की बड़ी खबरें: गन्ना किसानों का आंदोलन, मौत के बाद भी संतान की उम्मीद,गैस त्रासदी के मामलों पर एचसी सख्त
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Tue, 24 Nov 2026 06:46 PM IST
सार
भोपाल में मंगलवार को कई अहम खबरें सुर्खियों में रहीं। गन्ने का उचित मूल्य पाने के लिए किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एम्स भोपाल की रिसर्च ने मृत्यु के बाद भी संतान की संभावना का नया पहलू सामने रखा है। वहीं, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े लंबित मामलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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विस्तार
भोपाल की प्रमुख खबरें
गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार से आर-पार
नरसिंहपुर सहित अन्य क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य और 50 रुपये बोनस की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी कर रहे थे उससे पहले पुलिस ने उठा कर ले गई।
मौत के 24 घंटे बाद भी पिता बनने की उम्मीद:
एम्स भोपाल की रिसर्च में सामने आया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद तक पुरुष के शरीर से शुक्राणु प्राप्त किए जा सकते हैं। 600 से अधिक लोगों पर अध्ययन और 250 से ज्यादा बार प्रक्रिया के आधार पर शोध किया गया। शोधकर्ताओं ने इसके लिए देश में स्पष्ट कानूनी नियम बनाने की जरूरत भी बताई है।
भोपाल गैस त्रासदी के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैस त्रासदी से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबित अपीलों पर 30 दिन में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपों में तकनीकी त्रुटियों को लेकर दाखिल तीन याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
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सहकारिता चुनाव टालने पर सियासी घमासान:
प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव एक साल आगे बढ़ाने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किसानों और गांवों के नेतृत्व से क्यों डर रही है।
है।
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित:
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब नौ दिसंबर से आयोजित होगी। परीक्षा टलने के बाद करीब 9.76 लाख अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार था। प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की जानकारी दी गई है।
भाजपा ने शुरू की मिशन 2028 की तैयारी:
मध्य प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2028 के लिए अभी से संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा-दूत तैनात करने और प्रत्येक विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की योजना है।
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गन्ने के दाम पर किसानों का सरकार से आर-पार
नरसिंहपुर सहित अन्य क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। किसान 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य और 50 रुपये बोनस की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी कर रहे थे उससे पहले पुलिस ने उठा कर ले गई।
मौत के 24 घंटे बाद भी पिता बनने की उम्मीद:
एम्स भोपाल की रिसर्च में सामने आया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद तक पुरुष के शरीर से शुक्राणु प्राप्त किए जा सकते हैं। 600 से अधिक लोगों पर अध्ययन और 250 से ज्यादा बार प्रक्रिया के आधार पर शोध किया गया। शोधकर्ताओं ने इसके लिए देश में स्पष्ट कानूनी नियम बनाने की जरूरत भी बताई है।
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भोपाल गैस त्रासदी के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैस त्रासदी से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबित अपीलों पर 30 दिन में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपों में तकनीकी त्रुटियों को लेकर दाखिल तीन याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
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सहकारिता चुनाव टालने पर सियासी घमासान:
प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव एक साल आगे बढ़ाने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किसानों और गांवों के नेतृत्व से क्यों डर रही है।
है।
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित:
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब नौ दिसंबर से आयोजित होगी। परीक्षा टलने के बाद करीब 9.76 लाख अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार था। प्रवेश पत्र जल्द जारी होने की जानकारी दी गई है।
भाजपा ने शुरू की मिशन 2028 की तैयारी:
मध्य प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2028 के लिए अभी से संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा-दूत तैनात करने और प्रत्येक विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की योजना है।