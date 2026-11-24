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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोग अब वास्तविक दुनिया के बजाय कृत्रिम दुनिया में जीने लगे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि एआई तकनीक का प्रयोग करके भीड़ के फर्जी दृश्य बनाए जा रहे हैं और निष्फल आयोजनों को सफल दिखाया जा रहा है। अब इसी तकनीक से नए जिलों के निर्माण के फर्जी आदेश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि जिस परिसीमन आयोग को वे लगभग दो वर्ष पहले छोड़ चुके हैं, उसी के लेटरहेड पर उनके जाली हस्ताक्षरों के साथ आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह दुनिया मायावी है, यह बात पहले से ज्ञात थी, परंतु एआई तकनीक प्रतिदिन इसका स्मरण कराती रहती है।फर्जी आदेशों के बीच जनगणना से जुड़े प्रशासनिक नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। इस अवधि के दौरान जिलों, तहसीलों तथा अन्य प्रशासनिक निकायों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जनगणना प्रक्रिया के कारण सीमाओं को स्थिर रखने का यह विधिक नियम लागू रहता है, जिससे किसी भी नए जिले या तहसील के निर्माण की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। ऐसे में 16 नवंबर 2026 की तिथि वाले इन वायरल पत्रों के असत्य और फर्जी होने की स्पष्ट पुष्टि होती है।राज्य सरकार ने 9 सितंब,र 2024 को सेवानिवृत्त अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने के बाद उन्होंने 31 दिसंबर 2024 को इस पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला था, जिसका कार्यकाल छह वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। प्रदेश में कई कस्बों को जिला बनाने की मांग लंबे समय से जारी है। इनमें सागर के बीना व खुरई, उज्जैन का नागदा, शिवपुरी का पिछोर, नर्मदापुरम का पिपरिया और रायसेन का बरेली प्रमुख हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव, गुना के चांचौड़ा, देवास के बागली, विदिशा के सिरोंज और मंदसौर के गरोठ व भानपुरा को भी जिला बनाने की मांग चल रही है।