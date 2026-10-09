मध्यप्रदेश: शराब ठेकों में अनियमितता के आरोपों पर एक्शन, डिप्टी सीएम देवड़ा ने ओएसडी को हटाया; जांच के निर्देश

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भोपाल में वर्ष 2024-25 के शराब ठेकों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने ओएसडी दीपम रायचूरा को तत्काल प्रभाव से प्रभार से मुक्त कर दिया है। देवड़ा ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने संबंधित विभाग को जल्द जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिस अवधि की अनियमितताओं का मामला सामने आया है, उस समय रायचूरा भोपाल में सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ थे और उनके ओएसडी के रूप में कार्यरत नहीं थे। देवड़ा ने कहा कि जांच निष्पक्ष रूप से हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए रायचूरा को ओएसडी के प्रभार से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब भोपाल की दो शराब दुकानों के ठेके दिलाने के बदले एक करोड़ रुपये लेने और फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) के इस्तेमाल में मदद करने संबंधी आरोपों वाला एक कथित बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।