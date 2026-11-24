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मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी भाजपा ने अभी से शुरू कर दी है। पार्टी अब प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सेवा-दूत तैनात कर संगठन और सरकार का जमीनी रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी। इस अभियान में केवल बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मैदान में उतरेंगे। खास बात यह है कि हारी हुई और कम अंतर से जीती सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पार्टी इन क्षेत्रों में संगठन की स्थिति, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और मतदाताओं के रुझान का आकलन करेगी। भाजपा के इस अभियान का मकसद चुनाव से काफी पहले उन कमजोर कड़ियों की पहचान करना है, जिनका असर चुनाव में पड़ सकता है। सेवा-दूत विधानसभा क्षेत्रों में जाकर यह पता लगाएंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं। स्थानीय स्तर पर लोगों की क्या समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं में कितना तालमेल है और किन मुद्दों को लेकर जनता में नाराजगी है, इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। इस फीडबैक के आधार पर पार्टी हर विधानसभा के लिए आगे की रणनीति तैयार करेगी।