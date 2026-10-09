मध्यप्रदेश: भोपाल में सीएम ने गुब्बारे छोड़ दिया सेवा का संदेश, बोले- जनसेवा का संकल्प निरंतर निभाएं

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को टीटी नगर स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ और ‘सेवा-ज्योति’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आसमान में रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़कर सेवा, सहयोग और सद्भाव का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से जनसेवा और जनकल्याण के काम लगातार जारी रखने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को रंगोली और विद्यार्थियों की प्रस्तुति के जरिए दर्शाया गया। चंद्रयान मिशन, देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और अयोध्या के श्रीराम मंदिर पर आधारित रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों ने भारत के नक्शे के आकार में मानव श्रृंखला भी बनाई। मुख्यमंत्री ने इसमें शामिल बच्चों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया।