1 of 4 आईएएस अधिकारी पल्लवी मिश्रा ने पंजाब कैडर के आईएएस डॉ. आदित्य शर्मा से शादी की - फोटो : अमर उजाला







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3 of 4 पल्लवी और आदित्य अपनी परिजनों के साथ फोटो शूट कराते - फोटो : अमर उजाला

लॉ की पढ़ाई, संगीत में मास्टर्स और यूपीएससी में 73वीं रैंक

पल्लवी ने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बीए-एलएलबी किया है। उन्हें शास्त्रीय संगीत का भी शौक है और उन्होंने संगीत में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। बिना कोचिंग के तैयारी करते हुए उन्होंने यूपीएससी 2022 में दूसरे प्रयास में 73वीं रैंक हासिल की। वर्तमान में वे अमृतसर में एडीसी के पद पर हैं।





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4 of 4 आईएएस अधिकारी पल्लवी और आदित्य - फोटो : अमर उजाला