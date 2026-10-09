भोपाल में आर्मी डे परेड की तैयारी: 50 हजार दर्शकों और 60 टन के टैंक के लिए मजबूत होगी 3.5 किमी लंबी सड़क

विज्ञापन

राजधानी में 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर तैयारियां शुरू होने वाली हैं। मुख्य परेड बीएचईएल के कालीबाड़ी मार्ग पर प्रस्तावित है। यहां करीब 50 हजार दर्शकों के पहुंचने का अनुमान है। परेड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। परेड के मद्देनजर कालीबाड़ी मार्ग के करीब 3.5 किलोमीटर हिस्से को मजबूत किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई करीब 15 मीटर करने और बीच के डिवाइडर को हटाने की योजना है। सड़क पर लेन और परेड लाइन की मार्किंग भी की जाएगी। यह मार्ग करीब 60 टन तक के आर्मर्ड वाहनों और टैंकों की आवाजाही को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। सड़क के साथ स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और अन्य नागरिक सुविधाओं में भी सुधार किया जाना है।