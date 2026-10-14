एमपी: प्रदेश में मूंग को जल्दी सुखाने वाला जहरीला कीटनाशक प्रतिबंधित, कंपनियों को स्टॉक नष्ट करने के निर्देश

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मूंग की फसल को जल्दी सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैराक्वेट डाइक्लोराइड कीटनाशक पर मध्यप्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह रसायन इंसानों और पशुओं के लिए बेहद जहरीला है। इसके संपर्क में आने या शरीर में पहुंचने से गंभीर नुकसान हो सकता है। राज्य सरकार ने कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों को इसका उत्पादन और बिक्री रोकने के साथ बचा हुआ स्टॉक वापस लेकर नियमों के अनुसार नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई केंद्र सरकार की ओर से इस कीटनाशक के पंजीकरण रद्द करने और प्रतिबंध लगाने के बाद की गई है। जिन कंपनियों के पास इसके पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं, उन्हें केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति को प्रमाणपत्र लौटाने के लिए भी कहा गया है।