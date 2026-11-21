दोस्तों के साथ रात में घूमने निकले मैनिट के 19 वर्षीय छात्र आर्थव नागर की जिंदगी पुरानी जेल पहाड़ी में हुए सड़क हादसे में खत्म हो गई। रेंटल बुलेट पर सवार आर्थव घाटी उतरते समय बाइक से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार बाइक सड़क पर फिसलते हुए डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई, जबकि पीछे बैठी उसकी महिला मित्र भी घायल हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती आर्थव ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भोपाल आए आर्थव की मौत की खबर से देवास में उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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