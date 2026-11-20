भिंड जिले के मौ थाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। थाने के अंदर अपने चैंबर में बैठकर फरियादी को कथित तौर पर गाली देने वाले थाना प्रभारी रघुवीर मीणा पर एसपी ने कार्रवाई की है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए भिंड एसपी सूरज वर्मा ने टीआई रघुवीर मीणा को लाइन अटैच कर दिया है।

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