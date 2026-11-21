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भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद 21 वर्षीय विचाराधीन कैदी हर्षित राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जेल महानिदेशक, जेल मुख्यालय से जवाब मांगा है। आयोग ने घटना की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इधर, हर्षित की मौत से नाराज परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों ने पहले शव रखकर पॉलिटेक्निक चौराहे पर चक्काजाम किया। यहां करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। इसके बाद परिजनों ने बागसेवनिया थाने के सामने विरोध जताया और होशंगाबाद रोड पर जाम लगा दिया। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ।