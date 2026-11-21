एमपी: नरेंद्र सिंह तोमर बोले- विकसित भारत के लिए युवा अपनी कमियों को पहचानें, खुद को तैयार करें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 21 Nov 2026 10:46 PM IST
सार
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानने और कमियों को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर युवा कम से कम एक संकल्प लेकर उसे पूरा करने की दिशा में काम करे।
विज्ञापन
विस्तार
विकसित भारत का सपना केवल बड़े उद्योगों, सड़कों और आधुनिक सुविधाओं से पूरा नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का निर्माण भी जरूरी है। देश के युवाओं को अपनी क्षमता, ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना होगा। इसके लिए वे पहले अपना आत्मावलोकन करें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर कर खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। यह बात विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर स्थित विधान परिषद सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कही। 'विकसित भारत में युवाओं का योगदान' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए करीब 150 युवा शामिल हुए। तोमर ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
ये भी पढ़ें- एमपी: अगले महीने के पहले पखवाड़े में आईएएस-एसएएस अधिकारियों की डीपीसी, 150 से अधिक को मिलेगा प्रमोशन
महापुरुषों और संस्थानों से लें प्रेरणा
तोमर ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्षपूर्ण जीवन, दूरदर्शी सोच और कार्यशैली से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे साहसी व्यक्तित्वों और टाटा समूह जैसे संस्थानों की कार्यसंस्कृति का अध्ययन भी युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मददगार होगा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और डिजिटल इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में स्वच्छता और हर घर में शौचालय का संकल्प लेकर इसे जनआंदोलन बनाया गया। इसका लाभ महिलाओं के सम्मान और बच्चों के स्वास्थ्य को भी मिला। जनधन योजना से करोड़ों गरीब परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, जबकि डिजिटल लेन-देन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से आर्थिक पारदर्शिता बढ़ी। ये उदाहरण बताते हैं कि दूरदर्शी सोच के साथ किए गए छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: पीएम स्वनिधि में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, 10.87 लाख पथ विक्रेताओं को मिला 2827 करोड़ का कर्ज
छोटे कामों से भी राष्ट्र निर्माण में योगदान
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लिए आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों का सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। युवा अपने आसपास की समस्याओं के समाधान में आगे आएं। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाना, किसी व्यक्ति को तकनीकी कौशल सिखाना या सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करना भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे कार्यक्रम से कम से कम एक ऐसा संकल्प लेकर जाएं, जिसे अपने जीवन में पूरा कर सकें। वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो आज के युवा गर्व से कह सकेंगे कि इस यात्रा में उनका भी योगदान रहा है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: अगले महीने के पहले पखवाड़े में आईएएस-एसएएस अधिकारियों की डीपीसी, 150 से अधिक को मिलेगा प्रमोशन
विज्ञापन
महापुरुषों और संस्थानों से लें प्रेरणा
तोमर ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्षपूर्ण जीवन, दूरदर्शी सोच और कार्यशैली से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे साहसी व्यक्तित्वों और टाटा समूह जैसे संस्थानों की कार्यसंस्कृति का अध्ययन भी युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मददगार होगा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और डिजिटल इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में स्वच्छता और हर घर में शौचालय का संकल्प लेकर इसे जनआंदोलन बनाया गया। इसका लाभ महिलाओं के सम्मान और बच्चों के स्वास्थ्य को भी मिला। जनधन योजना से करोड़ों गरीब परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, जबकि डिजिटल लेन-देन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से आर्थिक पारदर्शिता बढ़ी। ये उदाहरण बताते हैं कि दूरदर्शी सोच के साथ किए गए छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी: पीएम स्वनिधि में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, 10.87 लाख पथ विक्रेताओं को मिला 2827 करोड़ का कर्ज
छोटे कामों से भी राष्ट्र निर्माण में योगदान
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लिए आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों का सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। युवा अपने आसपास की समस्याओं के समाधान में आगे आएं। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाना, किसी व्यक्ति को तकनीकी कौशल सिखाना या सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करना भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे कार्यक्रम से कम से कम एक ऐसा संकल्प लेकर जाएं, जिसे अपने जीवन में पूरा कर सकें। वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो आज के युवा गर्व से कह सकेंगे कि इस यात्रा में उनका भी योगदान रहा है।