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विकसित भारत का सपना केवल बड़े उद्योगों, सड़कों और आधुनिक सुविधाओं से पूरा नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का निर्माण भी जरूरी है। देश के युवाओं को अपनी क्षमता, ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना होगा। इसके लिए वे पहले अपना आत्मावलोकन करें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर कर खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें। यह बात विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर स्थित विधान परिषद सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कही। 'विकसित भारत में युवाओं का योगदान' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए करीब 150 युवा शामिल हुए। तोमर ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।