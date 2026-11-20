हत्या के आरोपी की राहत पहुंचाने और जमीन सौदेबाजी के आरोपों में फंसी निलंबित डीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरह हाईकोर्ट ने उनकी FIR को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया तो दूसरी ओर 90 दिन की निलंबन अवधि पूरी होने से महज दो दिन पहले ही गृह विभाग ने फरार चल रही निलंबित नेहा पच्चीसिया की चार्जशीट जारी कर दी है। इसमें 33 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। वही पुलिस विभाग ने भी अब फरार चल रही आरोपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज और मारूफ अहमद की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की राशि भी 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है।

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