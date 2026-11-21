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ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। यहां जंगल सफारी शुरू होगी। इसके लिए आसपास के गांवों के 27 युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जनजातीय होमस्टे, बटरफ्लाई पार्क और जिप्सी सफारी जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने शनिवार को छात्रों और जनप्रतिनिधियों के साथ रिजर्व क्षेत्र का दौरा कर पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली। खण्डेलवाल ने धावड़ा, गौनीघाट, कोलूढाना और धावड़ाखार सहित आसपास के वन क्षेत्रों में करीब 25 किलोमीटर तक सफारी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान घोड़ीदेव व्यू पॉइंट सहित प्राकृतिक स्थलों को देखा। महुपानी में 42 लाख रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले सफारी गेट, टिकट काउंटर और पर्यटन सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया। उन्होंने कहा कि जंगल सफारी शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को पहचान मिलेगी।